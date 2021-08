Cuixart reclama a ERC i Junts una proposta «en ferm» per a la taula de diàleg

El president d', ha emplaçat aquest dimarts les formacions catalanes a plantejar una proposta conjunta "en ferm" a la taula de diàleg i a deixar de "llançar-se pel cap" l'espai de negociació amb el govern espanyol. En una entrevista a Rac1, Cuixart ha apuntat que li "sorprèn" que els partits siguin "incapaços" de posar en valor haver aconseguit el reconeixement del conflicte polític.El dirigent independentista ha celebrat que s'hagi aconseguit "asseure l'Estat en una taula amb més o menys rigor" i ha reclamat que lafaci "bé" els deures. Ha apostat per portar a la taula laque generi més consens a la societat i ha alertat que, si no es fa, la taula no serà "útil" i serà més "tacticisme polític de regat curt"."Lanomés té sentit si s'escolta la veu de la ciutadania", ha opinat. Ha insistit que la delegació catalana ha d'oferir una "gran proposta de país" que passi per la fi de la repressió i el dret a l'autodeterminació. Ha apuntat que en cas que es plantegi una proposta en "ferm" i que l'Estat no s'hi avingui, l'Estat estaria legitimant que es busquessin "altres vies per exercir l'autodeterminació".Durant l'entrevista, Cuixart s'ha referit a les paraules del president de la Generalitat,, que ha augurat que abans del 2030 Catalunya haurà votat la resolució del conflicte. Cuixart ha recordat que l'aprenentatge dels darrers anys ha demostrat que no s'han d'establir terminis. Ha apuntat que cal que tinguem clar "l'objectiu" i ha apel·lat a l'estratègia conjunta de l'independentisme.També ha defensat haver demanat escoltar les paraules de l'alcaldessa de Barcelona,, durant el pregó de les. "Tornaria a defensar que no podem deixar fracturar el país. Busquen dividir-nos", ha insistit. També ha avalat "parlar" amb el PSC per la importància que té la formació en governs en ciutats barcelonines i tarragonines.D'altra banda, Cuixart ha explicat que es planteja optar a un altre mandat de quatre anys com a president d'Òmnium, ja que el juny de 2022 caldrà renovar la junta de l'entitat. També ha avançat que està escrivint un llibre a partir del dietari reflexiu que va escriure mentre va estar empresonat per l'

