Capturen un exemplar de pitó reial a Tarragona

Capturem una pitó reial (Python regius) a Tarragona



✖️La venda i tinença està prohibida des del 2019 ja que és una espècie exòtica invasora



❗Els propietaris amb exemplars adquirits amb anterioritat ho han de notificar abans de final d'any



Més info👇https://t.co/mNsjtqTR6h pic.twitter.com/llGEqUxedk — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 31, 2021

Els Agents Rurals hanun exemplar deque estava sota una furgoneta estacionada al barri de Sant Pere i Sant Pau de. La Guàrdia Urbana va rebre un avís de la presència de la serp a la via pública el passat 19 d'agost i els Agents Rurals es van desplaçar fins al lloc dels fets per capturar l'animal.L'exemplar, del qual se'n desconeix la procedència,amb microxip i ningú l'ha reclamat. L'han traslladat alLad'aquesta espècie estàper la Llei de Protecció dels animals de Catalunya, que obliga els seus propietaris a mantenir-los enque garanteixin bones, de, ambqueque puguin-se. I és que no impedir la fugida d'una serp està tipificat com unaa la llei esmentada i estàamb multa de fins a

