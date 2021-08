Casado posa l'accent en l'unionisme més dur per créixer a Catalunya

Amb Joaco i sense Cayetana

El primer acte dea Catalunya a les portes d'unque serà intens ha estat amb l'unionisme civil més recalcitrant. El líder delha moderat aquest dimarts auna taula rodona sobre "Unitat nacional i Estat autonòmic enfront el nacionalismo", que s'ha fet al recinte de l'Hospital de Sant Pau. Casado ha estat acompanyat pel president del PP de Catalunya,Casado ha fet una intervenció adreçada als sectors més radiclaitzats de l'espanyolisme. Ha proposat un pla per a Catalunya que té com a punt prioritari dur al codi penal elper a casos de sedició i rebel·lió, i crear el delicte de, que no requereix de violència. És a dir, ha proposat una reforma del codi penal per adaptar-lo al conflicte polític a Catalunya.El líder de la dreta espanyola ha intervingut junt amb representants de les entitats més actives de l'unionisme:, de la Fundació Joan Boscà;, president de Societat Civil Catalana;, de l'associació S'ha Acabat, i, representant de l'Asamblea por una escuela bilingüe.L'acte forma part del seguit de debats i xerrades que organitza el PP com a previs a laque celebrarà a València els propers 2 i 3 d'octubre. Es tracta d'una Convenció que vol ser ideològica ientre les bases i els quadres de la formació de cara a un curs polític que Casado considera decisiu perel govern de Pedro Sánchez i emergir com a alternativa.També hi eren la pràctica totalitat de les forces del PP català. A banda del seu president, Alejandro Fernández, hi era el cap del partit a Barcelona,, exalcalde de Castelldefels; l'alcalde de Badalona,; el cap del grup municipal a Barcelona,; la diputada al Congrés Llanos de Luna; l'exregidor. Tots... menysLa diputada per Barcelona es deixa molt poc en els actes del seu partit des que va ser cessada per Casado com a. La direcció del PP va voler posar fi al que considerava estil massa individualista de la parlamentària, i excessivament a la dreta, en un moment en què Casado reforçava el perfil centrista. Curiosament, la seva exparella, Joaco Güell, sí que hi era i ha estat un dels protagonistes.El format de l'acte d'avui i els discursos que s'hi han escoltat defineixen molt bé elper la direcció del PP. No han estato professionals els escollits per mantenir una trobada pública, sinó les entitats que han estat en la primera trinxera del carrer espanyolista.El president de, Fernando Sánchez Costa, ha afirmat que "el procés s'ha acabat, però la desconnexió entre Catalunya i Espanya no" i s'ha referit expressament a la necessària voluntat d', que és on s'ha de combatre, segons ell, al sobiranisme.Joaco Güell s'ha centrat en el tema decom la gran batalla decisiva per als propers anys. Ha expressat que li preocupa molt menys la incidència de-que ha criticat com a estri de propaganda- que el que passa a les. Ha fet una crida a pensar en fórmules imaginatives com seria la creació d'escoles d'alt rendiment, "profundament meritocràtiques, que depenguessin directament del ministeri".Güell () s'ha referit a la dificultat que ha suposat enfrontar-se al procés, "tot i no ser tan heroic com ha estat al País Basc" i ha esmentat també el fet que el que suposa el sobiranisme s'està "estenent a altres comunitats com les Balears i València". Ha explicat la funció de, que es dedica a buscar finançament per a les entitats unionistes, com Societat Civil.Alejandro Fernández i altres dels participants, com Ana Losada, han criticat durament elper la seva actitud davant el sobiranisme. Fernández ha titllat l'estratègia dels socialistes dei ha proposat el camí que representa el PP com l'únic que pot aconseguir que l'independentisme deixi de tenir estímuls polítics per actuar "aquí i a Madrid".En la memòria recent de la cúpula popular hi és ben present l'anterior estada de Casado a Barcelona, quan va participar en les jornades del . D'aquella trobada en va quedar un regust amarg. Mai abans s'havia assistit a un xoc tan gràfic entrei el líder de la dreta espanyola., en nom del Cercle, va defensar els indults als presos polítics. Casado s'hi va oposar rotundament amb paraules dures.En la mateixa línia del Cercle s'han expressat altres entitats econòmiques de pes, de. Mentre el gruix de les patronals i els sectors empresarials advoquen per destensar el conflicte polític i ho confien tot a una etapa de diàleg entre la Generalitat i l'Estat, Casado s'aferra a lai no vol deixar espai a res que sembli moderació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor