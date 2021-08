Detecten una nova variant molt mutant de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'Institut Nacional de Malalties Transmissibles de Sud-àfrica (NICD, per les seves sigles en anglès) ha anunciat aquest dilluns la identificació d'unadetectada en aquell país i que també s'ha trobat en altres estats. Rep la denominació deLa variant s'ha identificat ja ai comparteix algunes mutacions amb la variant delta, originada a l'Índia, i amb la beta, sorgida fa un any també a Sud-àfrica. Aquesta nova mutació, però, presenta "fins a 59 mutacions, que en són moltes", segons la científica de l'NICD Cathrine Scheepers. Altres variants només en tenen prop de 25.De moment, la C.1.2segons el criteri de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) perquè s'ha detectat amb "freqüència baixa", segons la doctora Jinal Bhiman, del mateix centre.Els científics de l'institut sud-africà sospiten que la nova mutació del coronavirus podria "evadir parcialment la resposta immune", però malgrat tot "les vacunes continuaran oferintcontra l'hospitalització i la mort".Lesusades ara a Sud-àfrica, les de Johnson & Johnson i Pfizer,davant la variant C.1.2, per la qual cosa no hi ha raons per a entrar en "pànic", segons l'institut.

