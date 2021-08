A presó cinc homes que traficaven amb droga en bars i discoteques

A presó cinc homes que utilitzaven establiments de restauració del Garraf per traficar amb drogues. El valor de les substàncies comissades supera el milió d'euros pic.twitter.com/NjO66QlXNT — Mossos (@mossos) August 31, 2021

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres 25 d'agost. Els agents també van desmantellar cinc plantacions de marihuana a les comarques del Baix Penedès i del Garraf. La investigació - batejada com el cas Parra - es va iniciar el novembre, quan la policia va tenir coneixement que es podria estar subministrant cocaïna en un establiment aLes indagacions van permetre confirmar qued'aquest municipi, així com en un, on els responsables distribuïen marihuana i cocaïna, aquesta darrera en petites quantitats.La setmana passada, els agents van realitzar una desena dea les comarques del Baix Penedès i del Garraf. Concretament van fer sis entrades a Vilanova i la Geltrú i a altres localitats com Sant Pere de Ribes, El Vendrell i Segur de Calafell.Així, es vade cinc plantacions de marihuana, connectades fraudulentament a la xarxa de distribució elèctrica, i es van intervenir gairebéen diferent estat de floració,i una. La policia calcula que el valor de la substància comissadaen el mercat negre.Els Mossos van detenir nou homes com a presumptes autors d'un, dos dels quals eren els. Cinc dels arrestats - anteriorment investigats per delictes de la mateixa tipologia - van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor