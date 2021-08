Altres notícies que et poden interessar

No hi haurà desescalada ni relaxament de les restriccions. Almenys per ara. Aquest és el missatge que ha enviat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al primer consell executiu del curs polític., ha remarcat Plaja, que ha indicat que seria un "error" aixecar les mesures vigents, inclosa la reobertura de l'oci nocturn. La Generalitat ja té preparades les al·legacions davant la justícia per mantenir-lo tancat. Plaja, de fet, ha tancat la porta a reobrir els bars musicals, com demana l'La prioritat del Govern és assegurar l'inici del curs escolar sense aixecar més mesures vigents. És per això que ha tancat la porta a reobrir l'oci nocturn, que reclamava poder reprendre l'activitat un cop va decaure el toc de queda -la Generalitat va desistir de mantenir la mesura després que el(TSJC) la tombés en dues ocasions- amb l'argument que així es contindrien aglomeracions al carrer com les dels últims caps de setmana. "Cal dissenyar estratègies de seguretat perquè no es produeixin", ha indicat Plaja. El presidentva assenyalar ahir dilluns que no es podia caure "en els mateixos errors" que en anteriors onades La cinquena onada, després de setmanes de restriccions, continua a la baixa . Aquest dimarts, segons les dades de Salut, s'han alliberat 14 llits a les unitats de cures intensives, que ara acumulenpersones. Pel que fa a contagis, se n'han notificat, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 962.796. Pel que fa a les defuncions, se'n lamenten 9 més. La xifra total de morts des que va arribar la pandèmia és de 23.390.Pel que fa a la campanya de vacunació, es comença a notar l'increment de dosis administrades amb el retorn gradual de les vacances, tot i que segueix avançant lentament a diferència del juny i el juliol. En les últimes 24 hores només 15.075 catalans han completat la seva pauta i 3.465 s'han punxat la primera dosi. Queda lluny l'objectiu del conseller de Salut,, d'arribar al 13 de setembre amb un 100% de població vacunada amb una dosi. Actualment n'hi ha un 81,6%).

