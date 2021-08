Marcel Vivet s'incorpora com a tertulià a Catalunya Ràdio amb Laura Rosel

incorpora l'activistacom a participant en la taula d'anàlisi del programa El Matí de Catalunya Ràdio, que condueix Vivet, condemnat a cinc anys de presó per la manifestació de Jusapol, se suma a fitxatges com els de, entre d'altres.El Matí de Catalunya Ràdio seguirà ambal capdavant. La presentadora ha exposat algunes de les figures que l'acompanyaran en aquesta nova temporada. Entre les novetats informatives també hi ha el canvi davantmarxa Òscar Fernàndez i arribaamb un equip format per dues altres dones:a sotsedició ia la informació esportiva.tanca l'etapa dels informatius del migdia per fer néixer, juntament amb, el magazín La tarda de Catalunya Ràdio.El cap de setmana manté El Suplement de, que segueix l'actualitat immediata des d'una perspectiva informativa i d'entreteniment. També manté els reportatges en format audiovisual, que segons la direcció, són un segell de la casa. L'audiència consolida seccions com El comunista, de; Mans de, i l'Ofici d'educar amb. Com a novetat, el programa incorpora la llibretera i crítica literària, que els diumenges estrenarà el nou espai, l'Excusa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor