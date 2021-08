El Govern «no contempla» que Sánchez planti la taula de diàleg

Cuixart demana a ERC i Junts una proposta "en ferm"

La reunió de laha centrat aquest dimarts part de la primera trobada del Govern després de les vacances d'estiu. Una de les incògnites que persisteixen és la presència de, president del govern espanyol, a la trobada., ha apuntat, portaveu de l'executiu, en la roda de premsa posterior a la cita del gabinet català. En els mateixos termes es va expressar ahir el president de la Generalitat, que situa la trobada programada per la setmana del 13 de setembre -el dijous 16 o el divendres 17- com una via per "recomençar" la relació entre l'Estat i el Govern. Segons Plaja, els dosque es traslladaran en la trobada seran l'autodeterminació i l'amnistia.A la cita, segons ha indicat la portaveu, hi assistiranper la part catalana. Això vol dir que hi poden anar consellers o bé dirigents de menor rang. En un inici es va debatre la possibilitat que hi anessin dirigents de partit -a finals de la setmana encara hi havia aquesta possibilitat damunt la taula-, però ara tot indica que només hi haurà representants del Govern. L'alineació definitiva es tancarà els propers dies i es dona per feta la presència decom a vicepresident. En la primera reunió de la mesa ja hi va ser com a conseller de Polítiques Digitals.Aragonès, en una entrevista a TV3, va assenyalar ahir dilluns que tot podia "saltar pels aires" si no es registraven avenços en la taula de diàleg. També va indicar que no concebia que Sánchez no s'hi presentés, tenint en compte que el mecanisme fa més d'un any i mig que no es reuneix i que cal unen la relació entre els dos governs per encaminar la resolució del conflicte polític. El PSOE no ha confirmat la presència del president del govern espanyol, que des dels indults manté un perfil baix sobre Catalunya i no ha plantejat cap proposta específica en públic.En el flanc intern, els dos socis de Govern continuen evidenciant distància sobre la manera d'afrontar el diàleg amb l'Estat., portaveu de Junts, va desvincular ahir el seu partit del termini de dos anys destinat a la mesa de negociació, i fins i tot va posar en dubte que hi hagi més reunions després de la del setembre. Si no canvia res en els propers dies, va indicar, la cita serà una taula de "monòlegs"., secretària general adjunta d'ERC, va demanar "no debilitar" la posició del Govern El president d'Òmnium Cultural,, ha emplaçat aquest dimarts les formacions catalanes a plantejar una proposta conjunta "en ferm" a la taula de diàleg i a deixar de "llançar-se pel cap" l'espai de negociació amb el govern espanyol. En una entrevista a RAC1, Cuixart ha apuntat quede posar en valor haver aconseguit el reconeixement del conflicte polític.El dirigent independentista ha celebrat que s'hagi aconseguiti ha reclamat que la delegació catalana faci "bé" els deures. Ha apostat per portar a la taula la proposta que generi més consens a la societat i ha alertat que, si no es fa, la taula no serà "útil" i serà més. "La taula de negociació només té sentit si s'escolta la veu de la ciutadania", ha opinat. Ha insistit que la delegació catalana ha d'oferir una "gran proposta de país" que passi per la fi de la repressió i el dret a l'autodeterminació.

