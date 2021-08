Incendi en un comboi de metro @TMB_Barcelona a l’estació Diagonal. Ens desallotgen pic.twitter.com/zXk3D4bmvn — Josep Nualart Casulleras (@jcasulleras) August 31, 2021

Undel metro de Barcelona ha obligat a tallar durant tres hores aquest dimarts al matí la línia 3 entre Liceu i Vall d'Hebron. Les flames, que no han causat cap ferit, han començat a la part inferior del primer vagó del comboi i el maquinista ha ordenat desallotjar el metro.El foc, que està ja controlat, ha afectat el cablejat i l'interior d'un vagó i, com s'observa en un vídeo publicat . Inicialment el personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha intentat apagar el foc amb extintors, sense aconseguir-ho, i per això s'ha desallotjat l'estació.L'incendi també ha fet desviar les línies 22 i 24 d'autobús i ha obligat a desplaçar quatre unitats dels Bombers. El trànsit normalitzat dels combois s'ha restablert, després que durant gairebé tres hores no es pogués accedir a les andanes de l'L3 de Catalunya, Passeig de Gràcia, Diagonal, Fontana, Lesseps, Vallcarca i Penitents.

