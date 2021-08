Illa es reafirma: «S'ha de mirar molt enrere per veure que Catalunya ha avançat»

Crítiques de l'independentisme

El líder dels socialistes,, s'ha reafirmat a mitges sobre les polèmiques declaracions en què assenyalava que "". En una entrevista al Més 324 aquest dilluns, Illa ha dit que sempre intenta ser "respectuós" i que el que volia dir és que "cal anar molt enrere per veure Catalunya avançant"."Els darrers deu anys hem anat enrere, a nivell deinternacional no hem avançat i a nivell dehem anat enrere", ha declarat el líder del PSC. A més, sobre les crítiques rebudes, ha explicat que la seva afirmació a l'entrevista al Diari de Girona "no anava en el sentit" de fer comparacions amb una guerra. Unes declaracions molt semblants havia fet Illaen aquesta entrevista aquest diumenge al diari gironí.Illa no ha volgut rectificar aquestes declaracions criticades aquest mateix dilluns peri també pels, i ha matisat que la seva intenció erai parlar d'"obrir un temps nou", que "és el que necessita" el país. Sobre la taula de diàleg, el dirigent socialista creu que cadascúperò creu que el consens de tota la ciutadania de Catalunya "mai estarà en les propostes de".A més, sobre la composició de la delegació de l'Estat en la primera trobada d'aquesta taula, Illa ha defensat que és el president espanyol,, qui ho ha de decidir, espera quehi sigui com a "persona rellevant" i veuque el presidentdemani la presència del president del govern espanyol.no ha desaprofitat l'oportunitat de respondre Illa., secretària general adjunta i portaveu dels republicans, ha demanat una rectificació a Illa per no "blanquejar" el franquisme. "Els anys del franquisme són el pitjor que li ha passat a aquest país en els últims anys", ha expressat.Al seu torn,, a través de l'expresidentva reaccionar el mateix diumenge. "Es veu que el Decret de Nova Planta, la Guerra Civil, les dictadures de Primo de Rivera i Franco van ser molt millors que els darrers 10 anys", li havia etzibat l'expresident de la Generalitat.Pel que fa a la CUP, el diputat, que és secretari de la Mesa del Parlament, va advertir que "així es banalitza el franquisme i es blanqueja la ultradreta". Per la seva banda, l'exconsellerva preguntar si creu que "amb Franco es vivia millor". Altres usuaris van recordar a Twitter que el líder de, va fer una afirmació similar.

