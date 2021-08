Els Mossos investiguen una actuació de la Brimo a les festes de Sants

Elshan obert una investigació interna per una actuació de ladavant d'una parella la matinada d'aquest dissabte, durant l'última nit de les festes de barri barceloní de Sants, segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.Les mateixes fonts han destacat que obrenen casos com aquest per protocol, per avaluar i revisar l'actuació "i determinar el que correspongui", com ha avançat 'Betevé'.En concret, s'està revisant l'actuació policial amb una parella que era a la, durant la qual l'home va rebrei la dona, que va retreure als agents la seva actuació,en ser empesa amb un escut policial, tot i informar que estava embarassada.L'home, que no va rebre atenció mèdica de forma immediata, va quedar detingut per presumptament per, i la dona va ser denunciada administrativament per faltar el respecte als agents, han detallat les mateixes fonts.L'última nit de leses va saldar amb sis agents de Mossos i diversos assistents amb ferides lleus, en un dispositiu durant el qual alguns assistents van llançar objectes als policies, que van dispersar a les persones aglomerades a la zona.

