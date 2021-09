Les 20 infraccions que et faran perdre punts amb la nova reforma de la DGT

Com ja s'havia explicat en aquest article a NacióDigital , laestà preparant una nova reforma de laque portarà noves normes, infraccions i multes. Havíem parlat de multes per tenir el mòbil a la mà o la modificació que elimina els 20 km/h de més per avançar. Ara, repassem lesque actualment et poden fer perdre punts al carnet de conduir i d'altres que s'incorporaran amb la nova reforma.Els positius en controls d'alcoholèmia que superin la taxa màxima permesa estaran sancionats amb multa i retirada d'entre 4 i 6 punts del carnet de conduir.El positiu per drogues que no siguin l'alcohol comporta una retirada de 6 punts en el carnet de conduir.Negar-se a sotmetre's a una prova d'alcohol és una prova molt greu que comporta la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir.Com fins ara, els excessos de velocitat suposen la retirada de 2, 4 o 6 punts del carnet de conduir quan aquest excés sigui superior als 20 km/h respecte a a la velocitat màxima de la via on es produeix la infracció. Els punts que es resten van en funció a quant d'elevat sigui l'excés de velocitat.Pel que fa als mecanismes de detecció de radars, a partir de la nova reforma, conduir amb un d'aquests sistemes implicarà la retirada de tres punts del carnet encara que en aquell moment no s'estigui fent servir.Per altra banda, una de les sancions ja existents és amb els inhibidors de radars. El sol fet de tenir-los instal·lats implica una retirada de 6 punts del carnet. Cal tenir en compte, en aquestes dues últimes normes, que no és el mateix un detector que un inhibidor de radars, i que per això, les sancions també varien.La conducció temerària, les carreres il·legals, o circular en sentit contrari implica perdre 6 punts al carnet de conduir.Com s'havia mencionat anteriorment, el fet de només tenir el telèfon a la mà mentre es condueix ja comportarà en la pròxima reforma de la Llei de Trànsit la retirada de 6 punts del carnet de conduir. Fins ara, només es perseguia el fet d'utilitzar-lo i no el de merament tenir-lo a la mà.L'ús de cascs i auriculars connectats a aparells reproductors de so o l'ús manual de navegadors i GPS comporten la retirada de 3 punts del carnet de conduir.Llançar a la via pública objectes que puguin provocar incendis, accidents o obstruir la circulació implica la retirada de 4 punts al carnet de conduir.Incomplir la preferència del pas, és a dir, no detenir-se quan es requereix davant un Stop, un cartell de cedir el pas o un semàfor en vermell, implica la retirada de 4 punts del carnet de conduir.No respectar els senyals o les ordres d'un agent de trànsit implica la retirada de 4 punts del carnet de conduir.Els avançaments que puguin posar en perill qui circuli pel sentit contrari, o que es facin en llocs i situacions amb poca visibilitat impliquen la retirada de 4 punts del carnet de conduir.Els avançaments que posin en perill els ciclistes o que no respectin els 1,5 metres de distància amb el mateix ciclista, impliquen la retirada de 4 punts del carnet de conduir.No mantenir la distància de seguretat amb el cotxe de davant, com ja passa fins ara, implica una retirada de 4 punts del carnet de conduir. La distància de seguretat és aquella que permet frenar en cas d'emergència amb seguretat i sense provocar una col·lisió.No utilitzar el cinturó de seguretat o fer-ho incorrectament, no portar cas o no portar-lo correctament, o no fer ús d'altres sistemes de seguretat com els de retenció infantil, impliquen la retirada de 4 punts del carnet de conduir.La maniobra de marxa enrere, en autopistes i autovies, està prohibida i sancionada amb 4 punts del carnet de conduir.Canviar de sentit incomplint la norma -senyals i llocs indicats- implica la pèrdua de 3 punts del carnet de conduir.Conduir un vehicle amb un permís o llicència que no ho habiliti implica la retirada de 4 punts del carnet de conduir.Conduir un vehicle amb l'autorització suspesa, o tenint prohibit l'ús del mateix vehicle que s'està conduint, implica una sanció de 4 punts al carnet de conduir.

