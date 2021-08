La Xina limita a tres hores setmanals l'accés dels menors als videojocs

Les autoritats de lahan anunciat aquest dilluns que els menors d'edat només podran jugar a. En concret, les companyies encarregades de gestionar aquest tipus d'entreteniment hauran de garantir l'accés a la videoconsola durant lesi lesdel vespre de. La resta d'hores i dies, però, estarà prohibit.En un comunicat, l', òrgan que regula les publicacions físiques i digitals, justifica la decisió per evitar que els joves de menys de 18 anysal món dels videojocs, per "protegir de forma efectiva la" i per potenciar el "creixement sa" dels menors.L'excepció a la norma serà en un dia festiu, en què també es podrà jugar a videojocs en la mateixa franja que es farà els divendres, els dissabtes i els diumenges. La mesura és un pasque l'anterior, que ja limitava eni entre les 8 del matí i les 10 de la nit el temps que es podia destinar a jugar videojocs, i que a més, permetia jugar tres hores al dia en vacances.

