La mà localitzada dins d'un cotxe a Tarragona és del cadàver trobat a l'Ebre

Elque els Mossos d'Esquadra van trobar dissabte al canal de la dreta dei la mà que agents de la Guàrdia Urbana devan localitzar dijous passat al maleter d'un cotxe són de la mateixa persona, segons han confirmat fonts judicials a l'ACN.Aquest diumenge el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona va decretar, incomunicada i sense fiança per. La causa està oberta per homicidi i es troba sota secret de sumari. La investigació dels fets va a càrrec dels Mossos d'Esquadra.Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona va aturar dijous un vehicle que hauria comès unaa la ciutat. Els agents van comprovar que els dos ocupants tenien antecedents i van escorcollar el maleter, i allà hi van trobar una mà humana. Els Mossos d'Esquadra els van detenir i es van fer càrrec de la investigació.Posteriorment van fer una tercera detenció. Dissabte a la tarda, agents del cos van localitzar unal canal de la dreta de l'Ebre, a Sant Jaume d'Enveja. Tot i que inicialment hi havia dues investigacions paral·leles, finalment han conclòs que es tracta del mateix cos. Les indagacions per esclarir els fets es mantenen obertes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor