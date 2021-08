Ilaix Moriba se'n va al Leipzig i deixa 16 milions d'euros més al Barça

❗ Acord amb el RB Leipzig per al traspàs d'@IlaixMK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 31, 2021

marxa del Barça i ja és nou jugador del. Els dos clubs han anunciat aquest dimarts l'acord pel traspàs que s'ha fixat en elsfixos més 6 milions d'euros en variables. El club es reserva un. Així, el desacord per la renovació del jugador amb l'equip blaugrana acaba derivant en la marxa d'una de les últimes promeses deEl jugador des'havia guanyat a l'afició del Barça amb només 18 anys i després de diverses bones actuacions en la, amb fins i tot un gran partit contra elon a última hora va estavellar la pilota contra el pal en què hauria suposat l'empat final. En els 18 partits que va disputar la temporada passada va marcari va donar. A més, el seu únic títol com a blaugrana és laEls problemes van venir quan el jugador va demanar unaa nivell econòmic que el club no ha estat disposat a assumir. No és cap secret la delicada situació del club i la renovació exigent d'Ilaix Moriba era un pas enrere en relaxar els comptes. Per això, fins ara el jugadorper cap partit aquesta temporada i el club tenia intencions de fer-lo jugar amb elfins que accedís a renovar. Moriba, però, ha preferit marxar a

