Mbappé troleja el Madrid: dessuadora de Barcelona amb el madridisme histèric

Este hombre esta vacilando a los madridistas o que????😡😡😡 https://t.co/jPIybZjsik — 🇪🇸 (@DeividDf9) August 30, 2021

una sudadera del puto macba ya hay que tener puto mal gusto https://t.co/ocZ46TuLIN — neptuna (@sunlessneptuna) August 30, 2021

Enmig de les negociacions amb elper incorporar-se a la dinàmica blanca,ha revolucionat les xarxes socials aquest dilluns per la roba amb la qual s'ha presentat a la concentració de la selecció francesa. En la imatge publicada pel mateix combinat francès, el per ara jugador delapareix amb una dessuadora delEl Reial Madrid i el PSG negocien des de fa uns dies, i sobretot arran de l'arribada dea l'equip francès, el traspàs de Mbappé pel club dirigit per. De moment, l'equip parisenc, dirigit en gran part per, ha refusat totes les ofertes. Mbappé va jugar aquest diumenge amb el PSG i va ser el protagonista amb un doblet en el partit on Messi va debutar.A més de la befa que han fet molts aficionats que insinuen un, alguns aficionats madridistes també han criticat l'actitud de Mbappé, al que acusen d'estarals aficionats. Altres, per altra banda, opten per criticar la vestimenta a nivell estètic.

