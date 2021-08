Amb mascareta però sense quarantenes: la guia del nou curs escolar

El curs escolar 2021-2022 comença, a grans trets, de la mateixa manera que l'any passat: mascareta obligatòria a les aules i a totes les etapes, grups bombolla i presencialitat. A diferència de fa un any, el retorn arriba quan ja hi ha diverses vacunes efectives contra el virus i que ja s'estan administrant als joves de més de 12 anys. Per contra, la variant Delta, més transmissible, és la predominant a casa nostra. Aquests dos factors han estat determinants per establir les noves mesures sanitàries que s'aplicaran a les aules i que estaran vigents, almenys, durant tot el primer trimestre. Els protocols, com l'any passat, estaran en constant revisió i podrien variar de cara als mesos vinents, en funció de com avanci el procés de vacunació i també la pandèmia.



Quan falten quinze dies perquè comenci el curs, el Govern ha detallat les mesures del nou curs i ha posat deures a les famílies: "Hem de començar les classes amb el màxim d'alumnes vacunats amb la pauta completa". El repte de Salut és administrar dos milions de dosis aquest setembre, especialment entre els joves, per tal d'aconseguir un curs tan presencial com sigui possible. La vacuna, sumat a les mesures sanitàries a les escoles, han de permetre tenir un curs normal, segons el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, que ha indicat que les escoles ho tenen "tot a punt" a dues setmanes pel retorn a les aules. A continuació, les principals mesures sanitàries que ha establert la Generalitat per aquest nou curs escolar:

Presencialitat, mascareta i grups de convivència

Ventilació, neteja i desinfecció

Sense quarantena entre els vacunats

Sense tests a les aules, per ara

Les famílies a les escoles

Extraescolars i festes

Tots els cursos i centres educatius del país faran el 100% de les classes de manera. És la gran aposta del Govern, que defensa que és l'única manera de "garantir l'equitat, l'oportunitat i la qualitat del dret a l'educació". També es manté l'ús de laper tothom i l'organització en, de manera que es facilita la traçabilitat dels possibles positius que hi hagi. Entre grups bombolla no caldrà mantenir la distància d'1,5 metres, com ja passava l'any passat. A diferència del curs anterior, al pati es podran barrejar els grups, però els alumnes només es podran treure la mascareta quan hi hagi un únic grup de convivència estable.Les escoles hauran deels espais. Aquest curs més que mai per la gran transmissibilitat de la variant Delta. Segons els experts, és una de les millors mesures de prevenció del virus en espais interiors i tancats, com poden ser les aules. Les darreres evidències científiques demostren que no cal desinfectar contínuament els espais, ja que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que es pensava en un inici, però sí que és important una bona higiene de mans, que es mantindrà aquest curs. Ladels espais es farà diàriament al final de la jornada escolar.Una de les mesures més destacades i que canvien respecte al curs passat. Els alumnes amb la pauta de vacunació completa no hauran de fer lasi són contactes estrets amb un positiu. En canvi, aquells alumnes que no estiguin immunitzats -inclosos aquells amb la pauta incompleta- hauran de confinar-se. En altres paraules, si un alumne d'un grup dona positiu, la resta de la classe no haurà de confinar-se si ja té la pauta completa. Amb això es vol aconseguir una major continuïtat del curs. Experts consultats pera finals del curs passat assenyalaven que el confinament dels grups bombolla va ser una mesura que, si bé podia ser excessiva, perquè no tots els alumnes eren contactes estrets, també va ser una de les claus de l'èxit del retorn a les aules El Govern sap, però, que en les primeres setmanes de curs encara hi haurà alumnes confinats a casa perquè no tindran la pauta completa. Per això no serà estrany que hi hagi "", amb grups que tinguin alumnes fent classe presencial i d'altres des de casa. Els professors hauran de facilitar, amb mitjans tecnològics, que els estudiants puguin seguir el curs. Avui dia, segons dades de Salut, hi ha 161.000 joves d'entre 12 i 15 anys que no han rebut cap dosi de la vacuna, i més de 100.000 d'entre 16 i 19 que tampoc han iniciat el procés de vacunació. "Les dues pròximes setmanes són clau i hem posat el focus en la vacuna", ha dit el conseller de Salut,. Hi ha mig milió de cites disponibles per vacunar-se.L'any passat, quan hi havia un cas positiu en una classe, es feiena tots els alumnes que s'havien de confinar. Això canvia aquest any, almenys per ara, segons ha concretat Argimon. Quan hi hagi un cas positiu, no es faran tests a la resta d'alumnes que, si estan vacunats amb la pauta completa, no s'hauran de confinar. Hauran de seguir, per tant, el protocol que se segueix fora de les classes: fer-se un test en un centre d'atenció primària. Segons Salut, aquesta mesura a les aules pot canviar i el protocol s'està "reavaluant".Una altra de les diferències respecte al curs passat és que les famílies podran entrar a l'escola per acompanyar els seus fills, sempre que es respectin les mesures sanitàries. Així doncs, els pares i mares podran acompanyar els alumnes quan l'entrada a les aules es faci pel pati.a les escoles es mantenen esglaonades, però a diferència de l'any passat, no hi haurà un interval de 10 minuts entre grups i no es prendrà la temperatura. Les reunions entre professorat i famílies seran preferiblement virtuals, tot i que hi haurà la possibilitat, segons el context de la pandèmia, de fer-les en un format híbrid, amb un màxim de 10 persones presencials.El curs començarà, i ho faran també les. Educació recomana que les activitats arrenquin a partir de l'octubre, quan el procés de vacunació estigui més avançat, especialment entre els joves en edat escolar. En les extraescolars, els grups han de ser de 10 persones, amb un màxim de 15 si l'espai permet mantenir les distàncies de seguretat.amb presència de famílies es podran fer en espais exteriors, amb mascareta i respectant la distància, i recomanant que les persones estiguin vacunades. Si són dins del centre, només es podran fer amb el grup estable.

