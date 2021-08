El govern espanyol tanca la porta a establir un preu màxim de la llum

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, ha assegurat aquest dilluns que elno adoptarà mesures "contràries al dret comunitari" com seria l'establiment d'unal mercat majorista per reduir la factura elèctrica que paguen els consumidors.Ribera també ha afirmat que malgrat que el buidatge d'embassaments per part de les elèctriques compleix les clàusules dels contractes, aquesta activitat "no és raonable", i no demostra. "Confio que aquest comportament es vagi corregint", ha apuntat, però mentrestant "el govern està treballant en l'aplicació de l'article 55 de la llei d'aigües" per "posar ordre" i evitar aquesta pràctica.La ministra ha fet aquestes manifestacions durant la seva compareixença a la Comissió de Transició Ecològica del Congrés, en una jornada marcada per undel preu de l'electricitat,, que es tornarà a superar aquest dimarts, quan el preu ascendirà fins als. Agost acaba com el mes amb l'electricitat més cara de la història.Ribera també ha afirmat que el govern espanyol veuper la "dificultats" dels ciutadans de beneficiar-se de la rebaixa dels costos de les energies renovables, però ha afirmat que els motius de l'encariment vani responen a factors com l'increment dels preus del gas. Són qüestions, ha recordat, on el govern espanyol no té marge de maniobra.Segons la ministra, l'executiu treballa en altres camps on, com un increment de les interconnexions elèctriques, una regulació "de nou" laper allunyar-la de l'evolució dels mercats no regulats i incorporant indicadors "menys volàtils", el foment de contractació bilateral entre usuaris i companyies, i la promoció de l'eficiència energètica.Per contra, Ribera ha advertit que el seu govern "mai adoptarà mesures", perquè "s'acaben convertint en pèrdua de confiança per al país i en multes i sancions amb interessos que obliguen a retornar diners a les elèctriques". Segons explica, un d'aquests "límits" que no es poden traspassar és la, que "s'han d'establir en funció de l'oferta i la demanda". "Ens pot agradar més o menys, però".

