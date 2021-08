Les autopistes catalanes que seguiran sent de pagament

Elés una data marcada en vermell al calendari per a molts conductors. Aquell dia serà l'últim en què quatre autopistes catalanes tindran, tal com ja va passar l'any passat amb el tram deentre Tarragona i Alacant.Però n'hi ha unes altres que es queden. Repassem a continuació lesque seguiran sent demés enllà de l'1 de setembre.Túnels del Garraf / Castelldefels – El VendrellTúnels de Vallvidrera / Sant Cugat – TerrassaAutopista de Manresa / Terrassa – ManresaTúnel del Cadí / Berguedà – CerdanyaPer altra banda, aquestes són les autopistes que passaran a ser gratuïtes l'1 de setembre , entre les quals una de les més cares de l'Estat.El Vendrell – Saragossa: 215 km de carretera amb, actualment, un preu per als conductors de més de 24,80 euros.Tarragona – Jonquera: 250 km amb un cost, actualment, d'entre 11 i 15 euros.Maresme: diversos peatges d'entre, actualment, 1,17 i 2,90 euros.Barcelona – Montmeló: actualment, 1,12 euros.

