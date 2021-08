​«1.000 motius per viure», el llibre número mil de Pilarín Bayés

Una de les pàgines de «1.000 motius per viure» de Pilarín Bayés. Foto: La Galera.

La il·lustradora i ninotaire de Vicpublica 1.000 motius per viure , el seu llibre número mil. Bayés fa un recorregut per les experiències, les emocions, els viatges, els records i les persones que han marcat la seva vida en aquest nou volum.El llibre arriba a les llibreries de la mà de, el segell amb el que va entrar al món editorial l’any 1964 amb la publicació d'El meu pardal. "Amb motiu dels 80 anys m’han demanat de posar per escrit iles 1.000 raons que m’han impulsat a viure. N’he trobat alguna més, perquè viure és interessant, intens, sorprenent".Bayés proposa alsuna mena de joc per veure si comparteixen les mateixes. "Descobrir quines són aquestes raons et pot espantar, fer-te riure, deixar-te indiferent, fer-te qüestionar un seguit de coses, o simplement et pot fer venir ganes de tancar el llibre", afegeix.La il·lustradora reuneix els seus motius per viure en vuit blocs en els quals parla "dels moments estel·lars de la seva, com el naixement dels seuso els estius quan era petita; dels valors que l’acompanyen, com la fe en; de la, les arts i els artistes, destacant pintors, escultors i cantants com; de l’ofici de fer llibres, recordant el senyor Dòria i els inicis de La Galera; de les persones que la commouen, como el; de la seva passió per descobrir el món, amb tots els llocs que ha visitat i els que li agradaria visitar, i del seu amor per Catalunya, de Vic, de La Sagrada Família i de la seva voluntat independentista".

