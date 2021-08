El Papa explica la seva operació: «És el segon cop que un infermer em salva la vida»

Elha explicat aquest dilluns els detalls de la seva operació de còlon:. En un fragment d'una entrevista que s'emetrà dimecres a la ràdio COPE, el cap de l'església bromeja amb el seu estat de salut reconeixent que "encara" està viu i agraeix que "un home amb molta experiència" li salvés la vida."És la segona vegada que un infermer em salva la vida.", explica. El primer cop va ser una monja italiana que, oposant-se a les recomanacions dels metges, va canviar la medicació per curar d'unaal llavors jove seminarista.En la resta de l'entrevista, segons explica la ràdio espanyola, el cap del vaticà també parla sobre les especulacions sobre la seva salut i el, a la que Francesc respon amb ironia: "Quan un Papa està malalt, corre brisa o un huracà".El Papa va ser operat el passat 4 de juliol per una "estenosis diverticular greu amb signes de diverticulitis esclerosant" i com a resultat de la intervenció se li va extreure. Va estarabans de rebre l'alta. En les seves intervencions ja es mostra plenament recuperat tot i que fa unes setmanes es va disculpar peren una audiència perquè "encara estava en el postoperatori".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor