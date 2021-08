Neixen finalment les tortugues babaues del niu de Tarragona

Més d'un centenar de voluntaris, amb coses a millorar

Una de les tortugues babaues que han nascut a la platja del Miracle de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

A mesura que sortien del niu, els voluntaris i els tècnics anaven dipositant-les en capses per alliberar-les més tard. Foto: Josep M. Llauradó

aquest diumenge a la nit a lade. Després de més de 50 dies de vigilància, alguns dels ous de leshan eclosionat i han sortit els primers exemplars a la superfície. Dia i nit un centenar de voluntaris han estat pendents de l'evolució d'aquesta espècie protegida.Quan passaven les deu de la nit, l'Ajuntament ho ha fet oficial: finalment, estaven naixent les tortugues. Tot de voluntaris i espectadors espontanis s'han aplegat al lloc fins ara reservat a la platja, sobretot perquè feia ja dies que corrien per les xarxes socials imatges d'alguns naixements. Txiki López, coordinador de voluntariat de fauna marina de l'Ajuntament, ha explicat que havien pogut recuperar abans de mitja nitque hi havia dipositats. Voluntaris i tècnics els han anat desant en capses amb sèrum fisiològic per tal de conservar els exemplars fins a l'arribada dels tècnics de la, que posteriorment han mesurat, pesat i fotografiat cadascun d'ells.Segons López, l'espera per saber el número exacte de tortugues que podrien haver nascut se sabrà "en un parell de dies" i també ha destacat que tot i que aquesta nit n'alliberaven unes quantes també n'hi hauria que se n'anirien a la seu del CRAM "per assegurar la seva supervivència". I és que es calcula que "de cada mil tortugues, 1 o 2 arriben a adultes".Des de l'Ajuntament de Tarragona i les entitats ambientalistes han organitzat un voluntariat de més d'un centenar de persones en els mesos de juliol i agost. En torns de tres hores, unes 150 persones en total han participat de la vigilància del niu, protegit per tanques. "Sense els voluntaris no s'hauria pogut fer", ha destacat. En la mateixa línia s'expressava l'alcalde,, qui juntament amb la consellera de l'àrea de Medi Ambient,, s'ha desplaçat fins al lloc per donar la benvinguda a les tortugues. "Els voluntaris són molt responsables que hagi acabat bé", ha assenyalat Ricomà.A banda d'agrair la tasca dels voluntaris, Eva Miguel ha afegit que durant aquestes setmanes han detectat "coses a millorar" per a la futura gestió de nous nius de tortugues babaues,. Miguel ha avançat que estan treballant amb la Generalitat l'habilitació d'un "únic punt de custòdia" en una platja a determinar que podria esdevenir alhora. "Volem seguir models d'èxit que ja es donen en altres indrets dels Països Catalans", ha afirmat la consellera.Sigui com sigui, una de les notícies més esperades de l'estiu després de conèixer-se l'existència d'aquest niu ha arribat. Mentrestant, els ous recuperats al principi de tot també fa dies que han eclosionat i ara es troben sota custòdia del CRAM.

