Paguem la llum el triple de cara que fa un any

Algú es farà d' or

Per Anònim 23 el 30 d'agost de 2021 a les 12:58 1 0

Les regles del capitalisme son clares: Els diners son el primer per les empreses. Si tens diners pots comprar el que estigui en venda. El govern i els reguladors no serveixen per a res, perque no els importa la gent.