ERC insta Junts a no «debilitar» la posició del Govern a la taula de diàleg

Illa, a la diana

La represa del curs polític estarà marcat per la nova reunió de la taula de diàleg , prevista per a la setmana del 13 de setembre a Barcelona. I les posicions d'ERC i Junts cada cop que s'ha definir el recorregut de la mesa de negociació presenten arestes. El president de la Generalitat,, ha admès aquest dilluns -en una entrevista a Els Matins de TV3- que "moltes vegades" els republicans s'ha sentit "sols" en la demanda d'una sortida negociada al conflicte, tot i que ha volgut destacat que la posició del Govern a la taula serà "compacta". En la roda de premsa posterior a la reunió de la seva executiva, ERC ha anat una mica més enllà. La secretària general adjunta del partit,, ha demanatl'estratègia de la part catalana, i afrontar la cita amb la ""."No li posem fàcil al govern espanyol", ha exposat la dirigent republicana sobre les crítiques formulades per les altres formacions independentistes, especialment per part de veus de Junts. Per Vilalta, aquest comportament només fa un "" al Govern. "No hem de dedicar-nos a debilitar la nostra posició", ha argumentat. Al llarg de les últimes setmanes s'han expressat visions discrepants amb la taula, com és el cas de la verbalitzada per la presidenta del Parlament, Laura Borràs , al costat dea a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). El vicepresident de l'executiu, Jordi Puigneró, en el mateix fòrum, va demanar no renunciar a la unilateralitat per tal de no perdre "força" negociadora davant l'Estat ERC s'ha mostrat exigent amb Junts -que aquest mateix dilluns s'ha desvinculat del termini de dos anys per la taula de diàleg-, però també amb el govern espanyol. Ho afirmava Aragonès en l'entrevista televisiva d'aquest dilluns, quan advertia la Moncloa que la taula de diàleg ha de ser productiva. Si no hi ha avenços, Aragonès insistia que els acords poden "saltar pels aires" . En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva, ERC ha reforçat el missatge. "Estem convençuts que el president del govern de l'Estat complirà els acords que tenim", ha afirmat Vilalta, començant per la presència deen la reunió d'aquest setembre a Barcelona. Aragonès hi havia insistit també. "Ara hem de començar a treballar.", ha afegit la portaveu d'ERC davant de la premsa.Els republicans han repetit que a la mesa de negociació amb l'Estat s'ha de parlar d'amnistia i autodeterminació, i ha recalcat que qüestions sobre el finançament, les infraestructures o la llengua s'han de debatre en el marc de la comissió bilateral Generalitat-Estat o en lesentre governs. Per Aragonès, el referèndum -principal reclamació catalana a la mesa de negociació- hauria de ser possible en. El seu partit recorda, però, que fins i tot podria ser viable abans si hi hagués "" per part del govern espanyol.Entre les aliances que podrien "saltar pels aires" si la resolució del conflicte no progressa hi ha el de formar part de l'anomenada majoria de la investidura al Congrés. ERC continua disposada a negociar -o, com a mínim, discutir- la proposta deque presenti el govern espanyol. Vilalta ha defensatla negociació amb la Moncloa. "", ha afegit la secretària general adjunta del partit, que ha admès que ara mateix no hi ha "cap novetat" sobre possibles enteses. ERC ha volgut deslligar la negociació dels comptes catalans -té com a prioritat acordar-los amb la CUP i no amb el PSC- de les converses pels pressupostos generals de l'Estat.ERC no ha desaprofitat l'oportunitat de respondre al líder del PSC,, que va afirmar en una entrevista al Diari de Girona que "els darrers deu anys han estat els pitjors dels últims 300 a Catalunya". Vilalta ha demanat una rectificació a Illa per. "Els anys del franquisme són el pitjor que li ha passat a aquest país en els últims anys", ha expressat.La portaveu republicana també s'ha referit als comuns i a la seva proposta d'unsobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els ha demanat "incidir" en el govern de l'Estat abans de demanar sessions a la cambra catalana sobre el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor