Júlia Otero torna a la ràdio després de sis mesos de baixa per un càncer

Aunque “no sea pa tanto” 😊…el lunes paso lista en #Jelo. El que no esté, se queda sin merienda. Reír, llorar, pensar, emocionar y divertir. Con esos verbos como objetivo -y añado, informar- empezamos la decimoquinta temporada. 💪🎤📻🎙📡😊💜 https://t.co/xs4BmT5Du4 — Julia Otero (@julia_otero) August 28, 2021

Gracias de corazón a todos los que han recibido con alegría mi vuelta (provisional) a @OndaCero_es .Acabó el largo y duro tratamiento pero falta “el corte y pega”.En breve llegará la cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún…pero en pie. 💪🤗 — Julia Otero (@julia_otero) August 29, 2021

La periodista catalana. Ho fa després de, que justament coincideix amb l'. Així, aquest dilluns a les 15 hores, Otero inaugurarà lade Julia en la Onda als micròfons de Onda Cero.Responent un tuit d'un dels seus seguidors, Otero va anunciar que aquest dilluns "passarà llista" a JELO. ". Amb aquests verbs com a objectiu -i afegeixo-, començarem la quinzena temporada", va escriure.El càncer no ha desaparegut definitivament, però sí que ha acabat el tractament. "Falta el 'retalla i enganxa'. En breu arribarà la cirurgia", ha escrit aquest diumenge en un missatge d'agraïment a tots els comentaris rebuts per la seva tornada a les ones.

