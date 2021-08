Basté fitxa Terribas per la tertúlia d'«El Món a RAC1»

Jordi Basté ha anunciat aquest dilluns queformarà part aquesta temporada de la. Terribas torna així a la, però ho fa ara al programa que va ser durant set temporades la seva competència directa. No serà, però, la primera vegada que parla darrere d'un micròfon de RAC1: va presentar El Món a RAC1 el Dia Mundial de la ràdio del 2021 En una primera conversa entre els dos periodistes, Terribas li ha dit a Basté que ha acceptat la feina perquè "m'ho has proposat i m'has insistit". L'expresentadora ha expressat que ", l'espai amb unes persones que poden fer-te reflexionar i canviar d'opinió és interessant". Terribas ha dit que espera parlar "de moltes coses, perquè la política és un servei molt important, però no podem oblidar que el preu de la llum està com està, el risc de pobresa, el Barça després de Messi...", tot i que ha advertit que ", del Barça en sé coses però no suficient com per opinar dels moviments del PSG".I és que la periodista va presentar des del 2013 fins al juny del 2020, el programa matinal de Catalunya Ràdio que ara dirigeix Laura Rosel. La seva marxa de l'emissora pública catalana va ser una sorpresa. Ella mateixa va explicar que la decisió no responia a "cap motiu d'índole personal, familiar ni pels horaris" sinó al fet que "[Catalunya Ràdio], i menys ara".Terribas es va incorporar el mateix 2020, com a productora guionista, al, SLU i des del juny del 2021 forma part de l'El programa radiofònic líder d'audiència dels matins a Catalunya comptarà, doncs, amb la coneguda periodista catalana i el fitxatge anunciat el passat divendres, Pablo Iglesias , com a nous tertulians polítics. El Món a RAC1 també incorpora els periodistes, que faran píndoles d’actualitat, i com a col·laboradors entren a formar part del programa Xavi Puig, Andreu Juanola i Dave.

