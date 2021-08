El Govern descarta la reobertura immediata de l'oci nocturn

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha descartat aquest dilluns la reobertura immediata de l'a Catalunya. El(TSJC) va donar 48 hores al Govern per fixar posició sobre aquesta qüestió a demanda del sector, que va demanar mesures cautelaríssimes, i Aragonès ja ha avançat quin serà el posicionament que traslladarà l'executiu davant dels tribunals. Segons el president, la prioritat ési "no caure en els mateixos errors" que en anteriors onades, com va passar amb la reobertura del mes de juny, que va provocar una escalada de contagis i la posada en marxa de més restriccions.En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Aragonès ha demanat "combatre" les imatges dels últims caps de setmana, especialment a Barcelona, amb aglomeracions en punts de la ciutat -ai a, on hi ha hagut festes majors els últims quinze dies- on no es complien les mesures de seguretat ni de distància fixades per les autoritats. "Hem de demanar responsabilitat individual", ha ressaltat el president, que ha situat com a prioritat, que encara acumula centenars de persones a les unitats de cures intensives dels hospitals.La justícia va tornar a tombar la setmana passada el toc de queda proposat pel Govern , que finalmentper no entrar en una dinàmica de xoc amb el TSJC. Això vol dir que, des de dijous a la nit, no hi ha confinament nocturn a cap municipi català. Alcaldes del territori havien reclamat mantenir la mesura per evitar les concentracions -sobretot de joves- al carrer, però el TSJC ja va deixar clar davant de l'executiu queDavant d'aquesta situació, els responsables empresarials de l'oci nocturnamb l'argument que podria suposar una via millor per controlar les concentracions de persones a la nit. "És difícil, amb els mitjans, al·legacions i raonaments que s'expressen en l'actual recurs, suspendre o adoptar inclús una mesura cautelar positiva sense prèviament donar trasllat als col·litigants, i poder conèixer la necessitat i lade les mesures adoptades", va argumentar el TSJC en la interlocutòria de divendres passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor