Disparen diversos míssils contra l'aeroport de Kabul

Internacional Hamid Karzai de, a l'Afganistan. S'han disparat des d'un cotxe al barri de Khair Khana, però un funcionari estatunidenc ha informat la CNN queAra per ara, però sí que hi ha informes que avancen que els projectils. La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha declarat que el president dels EUA,, ja està informat de l'atac i les". Biden ha reiterat "l'ordre que els comandants redoblin esforços per prioritzar fer el que sigui necessari per protegir les forces al terreny", segons recull un comunicat.L'atac d'aquesta matinada arriba després que lacausada per un coet que va impactar contra un edifici prop de l'aeroport de Kabul. En la deflagració han, tres de les quals nens.A més, elsvan confirmar aquest diumenge uncontra unque suposava una "amenaça imminent d'contra l'aeroport Hamad Karzai" de Kabul. En un comunicat, el centre de comandament central nord-americà va indicar que l'atac s'havia fet "" i que confien que l'amenaça s'ha neutralitzat.I és que el grup jihadista dijous passat que va deixar 170 morts . Així, els Estats Units, està alerta mentre continua amb les operacions d'evacuació fins aquest dimarts 31 d'agost.

