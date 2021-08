L'exjugador del Barçaha estat inclòs aquest diumenge per primer cop en una convocatòria del seu nou equip, el Paris Saint Germain (PSG), que juga contra l'Stade Reims aquest vespre. L'astre argentí ha començat a la banqueta un partit en què sí que és titular Kilyan Mbappé, possible fitxatge del Reial Madrid.Segons alguns mitjans, Messi podria sortir al terreny de joc mitja hora en la segona meitat del partit, però encara no hi ha res confirmat. Segons L'Equipe, el jugador, però l'entrenador del PSG no vol posar-lo en risc perquè no juga un partit oficial des de l'11 de juliol, quan es va enfrontar al Brasil en la final de la Copa Amèrica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor