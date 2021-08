Localitzat un cadàver amb signes de violència al canal de reg de l’Ebre

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal investiguen una possible mort criminal després que aquest dissabte a migdia fos localitzat el cadàver d'un home a l'interior del canal de la dreta de l’Ebre, a Sant Jaume d’Enveja.Segons han confirmat els Mossos, el cos va ser trobat al voltant de les 13.45 hores i presenta signes de violència, per la qual cosa han obert una investigació per intentar esclarir les circumstàncies dels fets i l'autoria. De moment no han transcendit massa detalls sobre aquest fet que segons els indicis signes de criminalitat i que ara per ara està sota secret de les actuacions.

