Benicàssim, inundat per pluges de 118 litres en quatre hores

Una fortaha inundat, al nord del País Valencià. Les precipitacions han deixat 118 litres per metre quadrat durant només quatre hores, i la ciutat s'ha omplert d'aigua. Els bombers han hagut de rescatara l'interior dels seus vehicles i han atès una parella d'ancians que no podien sortir de casa seva, inundada.La pluja ja no cau i ara els bombers se centren a, que en alguns casos tenen dos metres d'aigua estancada. A la zona estan desplegades cinc dotacions del Consorci Provincial de Bombers, tres de bombers forestals de la Diputació de Castelló i personal i camions cisterna de l'Agència Valenciana d'Emergències.El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establert la situació d'per inundacions a Benicàssim. A Catalunya hi ha activa una alerta per fortes pluges a partir d'aquest diumenge al vespre i durant tota la jornada de dilluns.

