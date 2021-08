Mor una dona en un xoc frontal entre dos cotxes a Fornells de la Selva

Una persona hai dues més han quedataquest diumenge al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a l'N-II a(Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.12 hores al quilòmetre 709 de l'N-II, a tocar de la connexió amb l'autovia A-2. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes.A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera d'un dels cotxes. En l'accident també hi ha hagut dues persones ferides crítiques -traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona- i una ferida menys greu, que ha estat evacuada a l'Hospital Santa Caterina de Salt, segons el SEM.

