Pluges intenses i risc d'inundacions a Catalunya aquest dilluns

Després d'un cap de setmana amb elevat risc d'incendi a tot Catalunya, encetem el final d'agost amb el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, activat. Protecció civil alerta perdurant tot aquest dilluns, especialment al litoral i prelitoral sud i centre. L'organisme demanaen un episodi de pluges que es preveu que s'allargui fins dimarts.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi haurà precipitacions intenses a gran part del país, però en les zones més afectades poden caureen mitja hora. Les acumulacions d'aigua, sobretot a comarques del sud com eli el, poden superar els 100 litres per metre quadrat en un dia.L'episodi ha començat la matinada de dilluns amb precipitacions al terç sud que, a partir de mig matí, arribaran cap al nord-est, afectant sobretot el litoral i prelitoral central, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Les pluges, d'intensitat moderada, podran anar acompanyades de tempesta.Segons les previsions, hi ha la possibilitat que localment les precipitacions puguin ser d'intensitat forta o torrencial, superant els 40mm en mitja hora, i sense descartar que s'acumulin quantitats de fins a 100mm en 24 hores. A la tarda, s'espera que les pluges arribin al Pirineu i Prepirineu, tot i que allà no serien tan intenses., l'afectació se centrarà sobretot en eli eldurant la nit. També es preveuen pluges al Prepirineu i les comarques dela partir del migdia.Protecció Civil demana moltao punts subterranis inundables. A més, es recorda queo rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen intensitats de pluja i acumulacions més fortes.

