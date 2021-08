«Com si fos ahir» torna amb una tardor moguda per als seus personatges

La sèrie de sobretaula de TV3,, estrena la cinquena temporada aquest dilluns, després de la pausa estival. Després de l'episodi final del 16 de juliol, els protagonistes han passat l'estiu i han pogut reposar i refredar les situacions, en alguns casos, i estrènyer i consolidar vincles, en d'altres, segons avança la cadena.La sèrie de TV3 es prepara per a una tardor moguda, amb. També arribaran personatges nous que complicaran encara més la vida als amics de la colla.La principal incògnita amb què la sèrie va deixar els espectadors a principis d’estiu és si eli laestan. Amb la represa dels capítols es podrà descobrir si s'han reconciliat o no i com afectarà la feina de la consultoria, si la situació no ha millorat.També formaran part de les trames la reconciliació de l'i el, el nou negoci de lacom a empresària en el món de l’organització d’esdeveniments i els inicis de la relació entre eli la. També tornarà a aparèixer l'Eulàlia, que va estafar l'Ivan i la Sílvia en l'anterior temporada.Aquesta tardor també s'incorporen a la sèrie nous personatges, com un professor d'autoescola encarnat per, en Toni, que complicarà la vida a la Gemma; i un nou treballador del Burguer, l'Adam ().

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor