Setanta anys de videojocs: 5 creacions que encara sobreviuen

Les sopes de lletres, els mots encreuats o i el joc l'oca ja no estan de moda. Els videojocs els han rellevat. Actualment són tan comuns en la societat que, fins i tot, tenen el seu dia especial a l'any.Els fanàtics dels videojocs eren considerats freaks anys enrere, però avui no hi ha casa en què ningú jugui a un videojoc. Gràcies als telèfons mòbils i les tauletes electròniques, els videojocs: des dels més petits fins a la gent de la tercera edat.Els videojocs no només s'han convertit en una, són també unper algunes persones. Per aquest motiu, l'any 2008 les revistes especialitzades van voler crear un dia especial per als videojocs.. Va ser la dècada de 1950 quan el matemàtic Claude Shannon es va preguntar si dins d'un ordinador es podia jugar als escacs. Només vuit anys després, William Higinbotham va dissenyar i muntar el primer videojoc de la història: Tenis for Two.. La Saturn de Sega, la X-Box de Microsoft, la PlayStation de Sony i les de Nintendo van atraure els nens i adolescents del món a partir dels vuitanta.i integrats a lesla segona meitat de la dècada dels 2000 va revolucionar encara més el món dels videojocs.Fent memòria venen al cap noms tan coneguts com Tetris, Mario Bross, el Minecraft, Sonic, Call of Duty, Candy Crush, Grand Theft Auto, Out Run, Pac-Man... La pregunta és, però, quin és el més mític d'aquests 70 anys d'història? Aquí, unaEl mític comecocos és una icona dels jocs clàssics, passen les generacions i segueix viu. Una prova de memòria, resistència i reflexes a través d'una pantalla.Un dels més importants de tots els temps. Ha evolucionat, se n'han fet versions i s'ha modernitzat, però Mario segueix sent igual de divertit, desafiant i satisfactori que quan va néixer fa gairebé 40 anys.El factor visual no importa si la mecànica funciona. El Tetris ha passat per les petites pantalles de la Game Boy, però també pels primers telèfons mòbils. Els nous smartphones l'han modernitzat i li han donat un toc de color, però l'essència dels blocs originals no es perd.Un joc pensat originalment per a ordinador que s'ha adaptat a altres dispositius per l'èxit aconseguit. Bàsic: construir amb blocs en un món 100% virtual i infinit. Aquest videojoc s'ha convertit en un experiment digital que ha arribat albergar escenaris d'altres jocs i homenatges als hobbies més estranys.Més nou, més innovador: pensat per jugar-hi a través de les xarxes socials o d'una aplicació mòbil. En només un any de vida es va convertir en el joc més popular a Facebook amb 45,6 milions d'usuaris mensuals. Intercanviar dolços per fer-ne combinacions de tres o més, eliminar-los de la pantalla i aconseguir els objectius de cada nivell.

