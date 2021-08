L'abat de Poblet diu que se senten «avergonyits i penedits» pel cas de tocaments d'un monjo

, Octavi Vilà, ha afirmat aquest diumenge que els membres de la comunitat se senten "avergonyits i penedits" davant el cas de tocaments sexuals a una nena de cinc anys que, que va ser detingut pelsi es troba ara en llibertat amb càrrecs. L'abat s'ha referit als fets ocorreguts durant la sevaen la missa conventual celebrada al monestir."Els manaments són per guardar-los i per posar-los en pràctica, tant sols així podem obrar honradament, sense fer mai cap mal al proïsme", ha començat dient l'abat de, per afegir que "el monjo és aquell qui viu en contacte estret amb la Paraula, aquell qui la medita nit i dia, però ha de ser sobretot, com qualsevol cristià, qui la practica".Elde Poblet ha expressat el dolor de la comunitat i "el compromís i la voluntat decidida de lluitar contra tota mena d'i de fer d'aquest monestir, amb les oportunes mesures de prevenció, un lloc segur per tothom". Ha reiterat l'interès de Poblet perquè laesclareixi els fets l'abans possible.ha expressat el pesar de la comunitat per "l'ombra de la sospita" i ha dit que "quan un germà de la comunitat comet una falta, peca tota la comunitat". L'abat ha assegurat que se senten ", perquè tal volta hem fet mal a un innocent, perquè tal volta hem fet mal a una família, perquè tal volta hem fet mal a tota l'Església i a molta altra gent".La pau monàstica es va trencar abruptament a Poblet dijous passat quan es va saber que un monjo havia estati compareixia davant el jutge acusat de tocaments sexuals aque es trobava al monestir amb la seva família fent una ruta turística. Els fets van tenir lloc el 15 d'agost. El religiós té prohibit acostar-se a la nena i sortir del país.Pel que fa al monjo investigat, l'abat ha mostrati voluntat d'"acompanyar-lo espiritualment", tot confiant en una una defensa justa que ha d'emparar-lo fins a una resolució definitiva". Des del moment en què es van conèixer els fets, el monestir vai es va posar a disposició de les autoritats per aclarir els fets.

