Botellots i aldarulls per tancar les festes majors de Sants

Less’han acomiadat aquest dissabte amb una altra nit i matinada de. Com en les jornades anteriors, milers de persones s’han aplegat ali els carrers de l’entorn a partir de quarts d’una de la matinada quan ha acabat l’última actuació musical de la festa alternativa.A partir d’aquí, els joves, majoritàriament sense mascareta, han seguit la festa al parc fins quela Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra els han començat a desallotjar. A mesura que avançava la nit i l'estat etílic dels assistents empitjorava, s'han registrat. En una d'elles, a un noi li han trencat un ampolla de vidre al cap i ha hagut de ser atès pels equips sanitaris.També han estat atesos dos joves que han caigut d'un mur d'uns tres metres quan intentaven sortir del parc. En Mamadou, que és qui ha trucat al SEM, explica que la policia ha tallat un dels accessos al parc i que molts joves han saltat el mur per no haver de fer tota la volta. Aquests dos han caigut malament i un d'ells ha estat evacuat en ambulància al fer-se mal a la cama. "Si no haguessin tancat la porta, això no hauria passat", ha lamentat.Passades les quatre de la matinada Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra han procedit a desallotjar el parc. Aquí, com en la matinada de divendres, s'han produït alguns incidents com ara

