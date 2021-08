Un detingut per desordres públics durant les Festes de Sants

Més dotacions contra els botellots

La(GUB) ha detingut un home perdurant les. L'arrest s'ha produït aquesta matinada de dissabte durant el desallotjament del parc de l'Espanya Industrial, segons ha confirmat el consistori. Les Festes de Sants han viscut una nova nit d'aglomeracions i aldarulls un cop finalitzats els concerts de la programació oficial i alternativa. A partir de les 00.45 hores, unes 3.000 persones han seguit la festa al parc de l'Espanya Industrial i rodalies amb més música, botellots i gresca, majoritàriament sense mascareta i no respectant les distàncies de seguretat.L'ha rebutjat els actes vandàlics i ha fet avui una crida a la ciutadania a marxar a casa a mitjanit. "A partir d'aquella hora no hi ha festa i ja no hi ha música. I a partir d'aquella hora hem d'intentar reduir al màxim les aglomeracions als carrers", ha assenyalat el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, en declaracions a Betevé.i Guàrdia Urbana han començat a desallotjar el parc de l'passades les dues de la matinada i la dispersió de la gent no ha finalitzat fins a les quatre de la matinada després d'alguna corredissa, empentes i llançament d'ampolles contra la línia policial. A la carretera de Sants, també s'ha col·locat algun contenidor a la calçada a mode de barricada. Els incidents no han anat a més, tot i que s'ha denunciat que el llançament d'ampolles ha acabat danyant diversos cotxes aparcats al carrer de l'Espanya Industrial.Els Mossos han reforçat ambmés el dispositiu que fan amb les policies locals deper controlar els. Això suposa un increment d'uns 300 agents que se sumen als que ja es van destinar anteriorment, arran de les concentracions que es feien a diverses ciutats. El conseller d'Interior,, ha defensat que el toc de queda és una mesura per lluitar contra la pandèmia i preservar la salut pública "i no pas l'ordre públic". "Això és una altra cosa", ha reblat. Elena també ha explicat que estan preparant l'exposició de motius que portaran al TSJC per mantenir l'oci nocturn tancat i ha recordat que el tribunal de moment ha rebutjat les mesures cautelaríssimes que demanava el sector.Eltambé ha posat de relleu que s'ha incrementat un 25% el nombre d'efectius respecte el 2019, any que s'agafa de referència. El conseller ha recordat que no poden contractar mossos - ja que es tracta d'un procés llarg - i reconeix que els ha suposat "un esforç molt notable". En aquest sentit, argumenta que s'ha incrementat el pressupost per poder cobrir les hores extra que han fet els agents. Elena destacat "el compromís" dels policies per aquesta acumulació de feina que han hagut de fer els darrers dies per donar resposta al dispositiu."L'esforç s'ha fet i es tracta d'una gestió complexa i evidentment sempre trobarem casos i moments que no són acceptables i que no ens agraden, però l'esforç hi és i es continuarà treballant amb els ajuntaments", ha assenyalat Elena.El titular d'Interior, però, ha reivindicat la necessitat del toc de queda i assenyala que es tracta d'una mesura restrictiva de drets fonamentals, "que serveix per preservar un dret superior que és el de la Salut". En aquest sentit, Joan Ignasi Elena ha deixat clar que no van aplicar-lo per controlar l'ordre públic que "és una altra cosa".El conseller deixa clar que està a favor que hi hagi "un escrutini sever" per part del TSJC, en relació a les mesures que pren el Govern per tal d'aturar l'evolució de la pandèmia, però renega que es tombi el toc de queda perquè encara el veu "necessari".Finalment, i en relació a la resolució que ha de dictar el tribunal sobre l'obertura de l'oci nocturn, Elena diu que estan acabant d'enllestir els motius pels quals creuen que hauria de seguir tancat. Amb tot, recorda que, de moment, el TSJC ha rebutjat les mesures cautelaríssimes que va reclamar el sector per poder obrir abans de la resolució que s'espera per dimarts vinent.

