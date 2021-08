Ets capaç de trobar l'intrús que hi ha en aquest dibuix? Tens 30 segons

Ets capaç de trobar l'intrús que s'amaga en aquest dibuix?

que has de resoldre en menys de 30 segons. En aquest dibuix hi ha un grup d'estruços i un intrús, que no és un animal. Series capaç de trobar-lo? No és difícil, segur que si afines una mica la vista ho aconseguiràs. Per si de cas, si no aconsegueixes descobrir qui o què no hauria d'estar en aquest dibuix, més avall de l'article et diem la resposta. Intenta-ho i posa a prova també els teus amics i familiars!No has aconseguit trobar-ho? Fixa't bé en la part inferior dreta del dibuix i segur que veus alguna cosa que no quadra? Exacte: un paraigua negre amb el mànec rosa. A primer cop d'ull, queda ben camuflat enmig dels estruços.

