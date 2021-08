Intoxicació múltiple per monòxid de carboni en una casa de colònies al Vallès Oriental

Intoxicació múltiple per monòxid de carboni a una casa de colònies a Fogars de Montclús.#ACTUALITZACIÓ:

34 menors i 4 monitors han estat traslladats, tots en estat lleu, per observació, a:

-9 a Hosp. Sant Celoni

-15 a Hosp. Mataró

-7 a Hosp. Granollers

-7 a Hosp. Mollet https://t.co/SmARe5aBtH — SEM. Generalitat (@semgencat) August 28, 2021

per monòxid de carboni en una casa de colònies de(Vallès Oriental), en ple. 58 nens i 9 monitors han quedat afectats de diferent consideració, segons el(SEM), que ha valorat tots els afectats in situ.Finalment, el SEM ha traslladat 34 menors i 4 monitors, tots en estat lleu, a diversosper observació: 9 a l'Hospital de Sant Celoni, 15 a l'Hospital de Mataró, 7 a l'Hospital de Granollers i 7 més a l'Hospital de Mollet.L'avís de las'ha rebut cap a les 12.10 hores a la casa de colònies, a tocar de la Costa del Montseny, i ha mobilitzat diverses dotacions de Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.Elsde la Generalitat han detallat que han donat suport amb 10 dotacions terrestres i que segueixen buscant l'origen d'aquesta intoxicació per monòxid de carboni (CO). Hores d'ara s'han revisat diverses instal·lacions de la casa de colònies com les dutxes o la piscina exterior i no s'ha trobat el possible causant.També s'ha reclamat la presència d'operaris de la companyia del gas per revisar la caldera i la infraestructura. Per la seva banda, elha activat fins a 15 unitats: 4 unitats terrestres, 1 equip ECO, 1 Comandament, 2 UIS, 2 equips ERI, 3 Unitats Transport Col·lectiu i 2 suport logístic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor