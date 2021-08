Dues pizzeries de Barcelona, entre les millors 50 d'Europa

Com és habitual, la revista 50 Top Pizza ha publicat el seu. Dos coneguts establiments de Barcelona en formen part a les posicions 11 i 29.Lase l'ha guanyada una pizzeria de, Peppe Pizzeria; laés per Via Toledo Enopizzeria,, i la, Fratelli Figurato, una pizzeria. A més, aquesta també ha guanyat el premi a la pizza de l'any, amb una diavola feta amb xoriço de Lleó.Anem, però, a les. Laté dos locals a la capital catalana: un a l'Eixample i un a Gràcia. Els creadors són Rafa Panatieriue i Jorge Sastre, que anteriorment han treballat per als, i van obrir el primer local a Barcelona el 2018. És l'11è establiment de la guia, que n'ha destacat els: "Són matèries primeres, totes locals i molts cops orgàniques". També han valorat l's perquè, diuen, "són molt recomanables".La pizzeriaestà a la posició 29. Apareix al llistat per tercer any consecutiu, i només en fa quatre que la van obrir al carrer Balmes. Utilitzen. És el segon reconeixement que reben en poques setmanes, ja que a finals de juny va ser nombrada una de les millors pizzeries de l'Estat per la seva Napolitana

