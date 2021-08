Per què la llum del sol afavoreix l'enamorament?

Investigadors de la, a Israel, han descobert que l'exposició a lade la llum delaugmenta la passió romàntica en els éssers humans, segons s'ha publicat a la revista. L'estudi compta amb la participació tant d'homes com de dones, que s'exposen a la radiació ultravioleta en condicions controlades i els resultats són inequívocs: augmenten els nivells deen tots dos sexes. L'estudi revela que l'exposició a la llum solar afecta la regulació del sistema endocrí responsable de l'en els éssers humans.La investigació ha estat dirigida per l'estudiant de doctorat Roma Parikh i Ashchar Sorek, del laboratori de la professora Carmit Levy al. "Se sap des de fa molts anys que la radiació ultravioleta de la llum del sol augmenta els nivells de testosterona en els homes, i també sabem que la llum del sol té un paper important en la regulació conductual i hormonal de la sexualitat", apunta la professora Levy. No obstant això, "el mecanisme responsable d'aquesta regulació era desconegut i el nostre estudi ha permès conèixer-lo millor", afegeix.Primer es fa fer un estudi amb, als quals es va exposar a rajos UVB. L'efecte va ser espectacular: els nivells hormonals de les femelles van augmentar significativament. Es van fer més grans els seus ovaris i es va prolongar l'època de. L'atracció entre mascles i femelles va augmentar i hi havia més predisposició a mantenir relacions sexuals. En la segona etapa, els investigadors van repetir l'experiment en el model animal però amb alguns canvis, cosa que va permetre concloure que l'exposició a laa través de la pell era la causa dels canvis hormonals i que el sistema de protecció -la proteïna p53- també era responsable de la regulació de la sexualitat.En l'última fase de l'estudi hi van participar persones. Els dos sexes van mostrar un augment de la passió romàntica, i en el cas dels homes també un increment del nivells. Es van obtenir resultats similars quan es va demanar als subjectes evitar la llum del sol durant dos dies i després broncejar-se durant 25 minuts. Les anàlisis van demostrar que l'exposició a la llum solar provocava un major alliberament d'hormones com la testosterona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor