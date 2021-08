Descobreixen importants beneficis de consumir nous habitualment

Un estudi realitzat per investigadors de l'Escola de Salut Pública T.H. Chan, de laha demostrat que consumirhabitualment està associat a un menor risc de mort i un augment de l'entre els adults. L'estudi s'ha publicat a la revista"Hem après que uns grapat de nous a la setmana poden ajudar a promoure la longevitat, especialment en aquelles persones que no tenen una molt bona qualitat en la seva dieta", apunta, investigador principal del Departament de Nutrició del centre. Aquest consell es pot aplicar a molta gent que vulgui millorar la seva salut.L'estudi, que té el suport de la, ha descobert que cinc o més porcions de nous a la setmana (una porció són uns 30 grams) poden reduir el risc de mortalitat i afavorir l'esperança de vida. 30 grams de nous són una font de nutrients importants per tenir una salut òptima: inclou proteïnes, fibra, magnesi i omega-3.En aquest sentit, consumir nous de dues a quatre vegades per setmana també podria tenir, ja que l'estudi ha descobert un 13% menys deen general, un 14% menys de risc de morir peri un any més de vida en comparació amb la gent que no menja nous. Curiosament, fins i tot entre les persones amb una dieta subòptima, menjar nous està associat a beneficis, com ara menys risc de mort, especialment per malalties cardiovasculars.

