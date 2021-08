Decathlon retira barretes i pastilles nutricionals per la presència d'òxid d'etilè

de la marca Aptonia per la presència d'–considerat cancerigen- en una proporció superior al que fixa la normativa europea. La multinacional francesa ha detectat l'anomalia enEls productes afectats són un paquet de 30Vitamins+Minerals (lots 21.140 i 21.189);Salt Caps (lot 21.182); i(lots 21.166, 21.188 i 21.167). Decathlon els ha retirat del mercat com a mesura de precaució, però alguns es van vendre abans, entre el 19 de juny i el 12 d'agost, iLa multinacional francesai que els tornin a la botiga perquè els canviïn per uns altres o perquè els tornin els diners. Decathlon ha posat a disposició el telèfon gratuït 900 100 903 -de dilluns a dissabte, de 10 a 20 hores- per a resoldre qualsevol dubte.Al llarg d'aquest estiu,han hagut de retirat diversos productes com gelats o flams per laen nivells superiors als permesos per la normativa europea.

