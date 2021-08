Paluzie veu en la taula de diàleg un «risc de falsa imatge de normalitat i estabilitat»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat aquest dissabte quei el "desencís" que es va detectar en la protesta del 2019. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Paluzie ha lamentat queo un acord estratègic unitari" i que, per això, és "important reprendre el cicle de mobilitzacions" al carrer.Paluzie. De fet, segons ella la taula podria generar un "" mentre l'Estat segueix amb "la repressió" i es nega a reconèixer el dret a l'autodeterminació.Paluzie ha explicat que la setmana vinent l'Assemblea es reunirà amb Salut i Interior per acabar de dissenyar les mesures a prendre durant laper evitar contagis de la Covid-19. En tot cas, Paluziei ha indicat que es crearan zones per evitar que la gent s'acumuli en un sol punt. La presidenta de l'ANCals busos que habitualment organitza l'Assemblea, però ho ha atribuït a la por per la Covid-19 i la voluntat de la gent d'anar a Barcelona ambLa presidenta de l'ANCque està prevista per la setmana del 13 de setembre. "Nosaltres mai hem enfocat (la manifestació) pensant en la taula de diàleg o la reunió", ha dit, recordant que l'Onze de Setembre és sempre el mateix dia i que, en tot cas, "qui ha triat la data per fer la taula de diàleg són el govern català i espanyol".Paluzie ha dit queperò que les institucions també han de ser interpel·lades a fer realitat la independència. Segons la presidenta de l'ANC,".

