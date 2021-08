El Govern vol oferir als refugiats afganesos «una acollida de llarga durada» i «específica»

Elpretén oferir una "que garanteixi la dignitat i la integració delsque arribaran a Catalunya, i que probablement es quedaran "". En una entrevista al Via Lliure de RAC1, la Secretària d'Igualtat del Govern, Mireia Mata, ha explicat que volen que totes les persones que arribin tinguin "".Segons ha explicat Mata, l'Executiu treballa amb la idea de fersegons cada perfil de refugiat. Per exemple, el Govern treballa en un pla per acolliro està en converses ambper acomodar-hi famílies d'àmbits no-urbans.Mata ha explicat que, que estan allotjats en centres col·laboradors com la Creu Roja, en el marc d'un programa que gestiona directament el ministeri de l'Interior del govern espanyol. La resta,que es preveu que arribin en aquest primer moment, seran a Catalunya en les properes hores o dies, ha dit.En tot cas, la Secretària d'Igualtat ha admès que, ja que a l'Afganistan han quedat atrapats molts afganesos en necessitat de protecció. "Les persones aniran arribant per canals diferents i segur que no seran maneres fàcils, agradables ni sense perill", ha dit Mata.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor