No poden determinar l'origen de la Covid perquè la Xina «es resisteix» a compartir informació

La investigació que el president dels Estats Units,, va encarregar al servei d'intel·ligència del país. Ja s'han esgotat els 90 dies que Biden va donar per "recopilar i analitzar informació" que pugués apropar-los a una conclusió "definitiva" i no hi ha novetats."Els dos escenaris possibles" considerades pels americans, que el virus va sorgir del, segueixen vigents. La intel·ligència americana està dividida, però hi ha el consens que totes dues teories són "plausibles". Ara per ara hi ha quatre agències que aposten per la primera, una per la segona i tres que no es volen posicionar sense informació addicional.Tot i que l'informe no arriba a cap conclusió, sí quei especifica que és "poc probable" que s'hagués dissenyat genèticament. La mateixa investigació diu queEn aquest sentit, han assenyalat quede la malaltia. És per aquest motiu que hani diuen que és necessari per "arribar a una avaluació concloent" sobre l'origen del virus., es resisteix a compartir informació i culpa altres països, inclosos els Estats Units". El president Biden lamenta que la Xina "segueixi rebutjant la crida constant a la transparència i retenint informació". El líder americà ha remarcat que la informació és necessària per "previndre noves pandèmies" i, per això, "el món mereix respostes".ha anunciat. A banda, el govern nord-americà segueix advertint la Xina. L'avisa que si no col·labora en la investigació per determinar l'origen del virus, acabarà "aïllada".