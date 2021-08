Aglomeracions, llançament d'objectes i alguna barricada a les Festes de Sants

Altres notícies que et poden interessar

Leshan viscut una novaun cop finalitzats els concerts de la programació oficial i alternativa. A partir de les 00.45 hores, unes 3.000 persones han seguit la festa ali rodalies amb més música, botellots i gresca, majoritàriament sense mascareta i no respectant les distàncies de seguretat.Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han començat a desallotjar la zona passades les dues de la matinada i la dispersió de la gent no ha finalitzat fins a les quatre de la matinada després d'algunaA la carretera de Sants, també s'ha col·locat algun contenidor a la calçada a mode deEls incidents no han anat a més, tot i que s'ha denunciat queaparcats al carrer de l'Espanya Industrial. L'Ajuntament de Barcelona ha reconegut que aquesta passada nit de divendres ""."Peròi els", han remarcat des del consistori barceloní. Per part dels Mossos d'Esquadra, no consten tampoc denúncies ni detencions en aquesta nova nit d'aglomeracions i botellots a les Festes de Sants.

