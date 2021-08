Error absurd d'un aficionat de l'United que donava per fet el fitxatge de Cristiano pel City

Bueno, en United empezó la campaña 'Odiemos a Cristiano' 💁🏻 pic.twitter.com/xobPq39IdW — Diario Olé (@DiarioOle) August 27, 2021

Error absurd d'un aficionat del. El fan dels red devils s'ha fet viral a les xarxes socials per un vídeo on apareix cremant una antiga samarreta dea l'equip al qual acaba d'incorporar-se. L'aficionat havia actuat d'aquesta manera davant el que semblava ser la incorporació del portuguès a l'etern rival, eldeAra bé, en un gir inesperat dels esdeveniments, Cristiano ha passat d'estar fitxat pelsa incorporar-se a la disciplina de l'etern rival, el Manchester United. La camiseta ja està cremada, els diners que va costar no tornaran, però potser aquest aficionat pot estar content pel

