Els alumnes vacunats ja no s'hauran de confinar en cas de contacte estret

Crida a les famílies perquè vacunin els fills

en tots els cursos ia les aules. El2021-2022 comença de la mateixa manera que l'anterior. Elha presentat aquest dilluns al matí en roda de premsa el protocol sanitari pel retorn a les classes el pròxim 13 de setembre amb la presència del conseller d'Educació,; el conseller de Salut,i la portaveu del Govern,. L'executiu català ha anunciat que els alumnes amb pauta completa no s'hauran deen cas de contacte estret i obre la porta a possibles canvis de les mesures sanitàries de cara el segon i tercer trimestre, tenint en compte l'evolució de la pandèmia i el procés de vacunació.El nou curs continuarà sent en un context de, i per això es vol "minimitzar l'impacte del virus". De la mateixa manera que l'any passat, tots els centres començaran les classes de manera presencial i els alumnes hauran de seguir portant la mascareta. Plaja ha explicat que l'evolució del virus "ha fet que els experts demanessin mantenir l'ús de la mascareta". Enguany, però, hi haurà diferències respecte al curs passat, perquè ja hi ha la possibilitat de vacunar una part "molt important" dels alumnes. "Això ha de servir perquè les escoles siguin encara més segures", ha defensat Plaja. La portaveu del Govern ha fet una crida a vacunar els més joves: "És molt important començar les classes amb el màxim d'alumnesamb. És el deure que tenen els joves i les seves famílies abans del 10 de setembre", ha dit Plaja. Segons l'executiu català, l'evolució continuada de la situació sanitària marcarà les mesures que s'aplicaran a les escoles.Així doncs, el curs començarà amb elen totes les etapes i es manté l’organització en grups de convivència estable, però a diferència de l'any passat, no caldrà mantenir la distància de seguretat entre membres ni caldrà confinar-se en cas de contacte estret en aquells casos que l'alumne tingui la pauta completa, tampoc se li farà un test d'antígens ràpid. Els que no estiguin immunitzats, hauran de confinar-se i seguir les classes en línia. El curs també començarà amb activitats extraescolars, però es recomana que s'iniciïn a l'octubre amb grups de 10 alumnes i un màxim de 15 en alguns casos. Al pati es permetrà laentre diversos grups de convivència, sempre amb mascareta. En cas que només hi hagi un grup de convivència, els membres podran interaccionar entre ells sense mascareta. Per altra banda, caldrà mantenir el protocol de ventilació i el rentat de mans freqüent, amb sabó o gel hidroalcohòlic.Lesi sortides a les escoles es mantenen esglaonades, però a diferència del curs passat, no hi haurà un interval de 10 minuts de temps entre grups ni es prendrà la temperatura. Les famílies podran acompanyar els alumnes a dins les instal·lacions del centre escolar: "Això implicarà que no caldrà que es quedin a la porta com fins ara: podran acompanyar l'alumnat fins a l'aula si l'entrada és pel pati", ha detallat González Cambray. Per altra banda, el Govern ha anunciat que les reunions entre pares i professorat seran en un format "híbrid" amb un màxim de 10 persones, i que les festes escolars hauran de ser a l'aire lliure, i si són dins del centre, "hauran de ser amb el grup estable", ha detallat el conseller d'Educació.El Govern ha posat èmfasi amb la importància de la vacunació pel retorn segur a les escoles. En aquest sentit, Josep Maria Argimon ha explicat que hi had'entre 12 i 15 anys que encara no ha rebut cap dosi de la vacuna. Entre els 16 i 19 anys, el nombre de no vacunats se situa en més deEn el grup de 20 a 29 anys, elno ha iniciat la vacunació. Argimon ha defensat que cal vacunar-se per arribar a la tardor de la "millor manera". Salut ha insistit que avui dia, té capacitat per administrari pronostica administrarde cara el setembre: "Això és clau per guanyar terreny a la pandèmia", ha dit Argimon. El conseller Gonzàlez Cambray també ha defensat la importància de la vacunació entre els més joves perquè la presencialitat sigui tan segura com sigui possible. L'executiu aposta per la presencialitat a les aules "per garantir l'equitat, l'oportunitat i la qualitat del dret a l'educació".

